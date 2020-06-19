LGS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Soruları günün en çok araştırılanlar arasında 20 Haziran 2020 tarihinde Liseye Geçiş Sınavı (LGS) düzenlenecek. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde alınan sıkı tedbirler kapsamında daha önce LGS'nin tarihi değişmişti. LGS sınavının gerçekleşeceği gün belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte LGS sınavına dair detaylar...
LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
LGS 20 Haziran 2020 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2020
LGS'ye katılacak öğrencilerin sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurusuna göre, öğrenciler sınav giriş belgelerini sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Sınav yerlerini ise e-Okul üzerinden öğrenmek mümkün.
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı gerçekleştirdi:
"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
Virüse temas eden öğrenci hekim izniyle sınava girer.
Sınava girecek hasta öğrencilere ayrı binalar oluşturuldu.
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