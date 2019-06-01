01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS soru ve cevapları açıklandı mı? soruları LGS sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Adaylar LGS sınav soru ve cevapları için heyecanlı bekleyişte. İşte 2019 LGS sınavına dair detaylar...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
LGS SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ
1- Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
2- Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
LGS SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak
yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV
dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
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