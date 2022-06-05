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LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? Liselere Geçiş Sınavı 2022 LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta? MEB 2022 LGS giriş belgesi sorgulama

LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? Liselere Geçiş Sınavı 2022 LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8.sınıf öğrencileri için düzenlenecek olan LGS sınavı, 5 Haziran Pazar yani bugün gerçekleştirilecek. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınav için nefesler tutuldu. İyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler LGS 1. ve 2. oturumda ter dökecek. Liselere Geçiş Sınavı yurt genelinde eş zamanlı olarak 09:30'da başlayacak. İşte, 2022 LGS hakkında tüm merak edilenler...

05.06.2022 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? sorusu sınava katılacak milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı heyecanı 5 Haziran Pazar yani bugün tüm yurtta yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi ve sınava dair tüm detaylar gündemde yer alıyor. Bir milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınav, 2022 LGS sınav giriş belgesine göre saat 09:30'da tüm yurtta eş zamanlı olarak uygulanacak. İyi bir lise eğitimi almak için hazırlak yapan milyonlarca öğrenci sınavda ter dökecek. İşte, Liselere Geçiş Sınavına ilişkin tüm detaylar...

  • 2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

    LGS SINAV YERLERİ GİRİŞİ BELGESİ SORGULAMA

  • LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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  • LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR VE TOPLAM KAÇ SORU VAR?

    Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

  • LGS ADAYLARININ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

    Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor.

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