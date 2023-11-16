ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINDA 45 SORU YER ALDI

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.