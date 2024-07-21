Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları, yerleştirme sonuçları adaylar ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. LGS sonuç tarihi için geri sayım devam ederken 2024 lise boş kontenjan ve taban puanları gündeme geldi. Peki, MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...