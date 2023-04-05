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LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS ne zaman, MEB ile başvurular başladı mı?

LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ve sınav tarihleri Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS kılavuzu ile başvurular e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. LGS için geri sayım sürerken 8. sınıf öğrencileri çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Başvuru tarihleri kaçırmak istemeyen lise adayları son başvuru tarihini kaçırmak istemiyor. İşte LGS başvuru kılavuzu ile sınav tarihleri...

Giriş: 05.04.2023 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS sınavında geri sayım başladı. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri başvuru ve sınav tarihlerini araştırmayı sürdürdü. Depremden etkilenen illerde, öğrenciler istediği şehirde sınava katılım gösterebilecek. Peki, "LGS ne zaman, MEB ile başvurular başladı mı?" İşte Liseye Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ve sınav tarihleri

  • LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

  • LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süreci 3 Nisan'da başladı. Başvurular 13 Nisan'da sona erecek.

    LGS BAŞVURU KILAVUZU

     

     

  • LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

  • Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 3 Nisan 2023'ten itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler.

  • LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

    Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

  • 2023 LGS KAÇ SORU, HANGİ KONULAR VAR? 

    LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığ. Ancak, bu yıl öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

     

    Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

  • LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 

    MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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