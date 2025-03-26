Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS BAŞVURU TAKVİMİ 2025 | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı!

        MEB duyurdu! LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılmak isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 15 Haziran 2025'te yapılacak sınavın başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek bu sınav, milyonlarca gencin hayalini kurduğu liselere yerleşmesine olanak tanıyacak. Peki, LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 20:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Liselere yerleşme sürecinde kritik bir adım olan LGS sınavı için başvuru süreci araştırmaları başladı. 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren öğrenciler, bu sınavla istedikleri okullara yerleşebilmek için ter dökecek. İşte 2025 MEB kılavuzu ile LGS başvuru tarihleri...

        • 2

          LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN BAŞVURULUR?

          LGS başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak.

          LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 LGS NE ZAMAN?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek.

        • 4

          SINAVIN KAPSAMI

          Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.

        • 5

          GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

        • 6

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Habertürk Anasayfa