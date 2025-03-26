MEB duyurdu! LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılmak isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 15 Haziran 2025'te yapılacak sınavın başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek bu sınav, milyonlarca gencin hayalini kurduğu liselere yerleşmesine olanak tanıyacak. Peki, LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte detaylar...
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Liselere yerleşme sürecinde kritik bir adım olan LGS sınavı için başvuru süreci araştırmaları başladı. 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren öğrenciler, bu sınavla istedikleri okullara yerleşebilmek için ter dökecek. İşte 2025 MEB kılavuzu ile LGS başvuru tarihleri...
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LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN BAŞVURULUR?
LGS başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak.
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2025 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek.
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SINAVIN KAPSAMI
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.
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GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
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