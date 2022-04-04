LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek" ifadesini kullandı.

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