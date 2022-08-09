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LGS 3.nakil başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Liseye yerleşemeyenlerin MEB 2022 LGS Lise 3.nakil sonuçları hangi gün açıklanacak? Nakil komisyonu başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS 3.nakil başvurusu ne zaman, MEB 2022 Lise 3.nakil sonuçları hangi gün açıklanacak?

LGS 2.nakil sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından gözler LGS 3.nakil başvurularına çevrildi. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin %97,6'sı istedikleri liseye yerleşti. Henüz bir liseye yerleşemeyenler LGS 3.nakil başvuru tarihlerini araştırırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, LGS 3.nakil tarihleri...

09.08.2022 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS 3.nakil sonuçları araştırmaları hız kazandı. 1-5 Ağustos günleri arasında tamamlanan lise nakil işlemlerinin ardından LGS 2.nakil sonuçları da 8 Ağustos günü MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar doğrultusunda öğrencilerin liseye yerleştirme işlemlerini tamamlıyor. Henüz liseye kayıt olamayan öğrencilerin ve velilerinin gündeminde "LGS 3.nakil ne zaman yapılacak, sonuçları hangi gün açıklanacak?" sorusu yer alıyor. İşte, LGS 3.nakil sonuçları hakkında merak edilenler...

  • LGS 2.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi ile 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı.

    LGS 2022 LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • LGS 3.NAKİL NE ZAMAN?

    LGS 2.nakil sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, LGS 3.nakillerinin yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.

  • LGS LİSE NAKİL SÜRECİ HANGİ TARİHTE TAMAMLANACAK?

    Bakan Özer, liseye yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." açıklanmasında bulundu.

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