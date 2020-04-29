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LGS 2020 ne zaman? LGS sınavı ertelendi mi? MEB son dakika LGS açıklaması

LGS 2020 sınavı ertelendi mi? Sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman? İşte Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar

29.04.2020 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
LGS

LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS sınavı ertelendi mi? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. LGS sınavı ile ilgili de kısa bir açıklamada bulundu.

LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği yönünde gelen sorulara, "LGS hafta başı belli olacak" diyerek, henüz bir karara bağlanmadığını belirtti.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav takvimini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.

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