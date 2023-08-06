Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS lise 2. nakil tercih sonuçları sorgulama sayfası

        LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS 2. nakil tercih sonuçları bekleniyor

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye dayalı 1. nakil sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bunun ardından LGS 2. nakil sürecine geçildi. Bu doğrultuda, 31 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. nakil başvuruları alındı. Başvuru işlemlerini yapan adaylar ve velileri LGS 2. nakil tercih sonucu için beklemeye koyuldu. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS kapsamında yerleştirmeye dayalı 1. nakil sonuçları açıklandı. Bu sürecin ardından ikinci nakil tercih süreci başladı ve 4 Ağustos'ta sona erdi. Öğrenciler 31 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. nakil tercih başvuru işlemlerini tamamlandı. Gözler şimdi MEB'e çevrildi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar

        • 2

          LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.

          LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

        • 3

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

          LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

          LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Habertürk Anasayfa