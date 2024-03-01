Lezzetli dönüşüm: Evde kalan muzunuzu değerlendirebileceğiniz çikolatalı tatlı tarifi
Sadece 4 malzemesi olan kolay bir tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. İşte, sizin için eldeki meyvenizi değerlendirebileceğiniz muzlu çikolatalı tatlı tarifi!
- 1
Meyveler uzun süre kaldığında bozulmaya başlayabileceğinden tatlı tariflerinde değerlendirmek iyi bir alternatif olabiliyor. İşte, muzunuzu kararmaktan kurtaracak çikolatalı tatlının yapılışı!
- 2
MUZLU ÇİKOLATALI TATLI
Malzemeler:
1 adet muz
1 adet yumurta
80 gram bitter çikolata
3 kaşık süzme yoğurt
Üzeri için 30 gram istediğiniz bir çikolata
- 3
YAPILIŞI:
Derin bir kap alın. İçerisine muzu ekleyin ve bir çatal yardımıyla ezin.
Üzerine oda sıcaklığındaki yumurtanızı kırın ve karıştırın.
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- 4
Çırptığınız karışım için çikolatanızı benmari usülü eritin.
Erittiğiniz çikolatayı karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.
- 5
Karışımınızı fırına giren bir kaseye alın ve 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkartın ve biraz soğumasını bekleyin.
- 6
Soğuyan tatlınızın üzerine yoğurdunuzu sürün.
Bu aşamada eğer tatsız kalacağını düşünüyorsanız bir kaşık toz şekerle yoğurdunuzu karıştırdıktan sonra tatlının üzerine ekleyebilirsiniz.
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- 7
Yoğurt döktüğünüz tatlınızın üzeri için herhangi istediğiniz bir çikolatayı mikrodalgada ya da benmari usülü eritebilirsiniz.
Erittiğiniz çikolatayı ince bir tabaka olacak şekilde yoğurdun üzerinde gezindirin ve her yerine yayın.
- 8
Üzerindeki tabaka sertleşene kadar buzlukta dondurun.
Dondurduğunuz tatlınızı bir tatlı kaşığı yardımıyla çatlatarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Table Diary
Fotoğraf kaynakları: YouTube