01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesinde Sayit ve Ülfet Demirci çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin 1,5 aylıkken komşunun çocuklarıyla oynarken başındaki eşarbı tutuştu.
AA'nın haberine göre; eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Demirci, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi edildi, 8 ay yoğun bakımda kaldı.
12 YAŞINDAYKEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE BAŞVURDU
Ardından Ankara'ya sevk edilen Leyla, çok sayıda operasyon geçirdi. Daha sonra 12 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Demirci, yüz nakli için organ ve doku nakil listesine alındı.
İlkokula başladığında bazı velilerin, "Bu kızın yüzü yanık, çocuklarımız korkuyor, bunu okuldan atın" tepkileriyle karşılaşan Demirci, ilkokul öğretmeni Eyüp Karataş'ın desteğiyle okuma yazmayı öğrendi.
Çocuklar dalga geçtiği için çoğu zaman teneffüslere dahi çıkamayan genç kız, lise birinci sınıftayken sık sık bayılmaya başladı.
Yaşadığı olumsuzluklar yüzünden Demirci, çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kaldı. İplik fabrikasında çalışan babası da işsiz kalınca maddi durumları kötüye giden Demirci, zaman zaman Antalya'daki kontrollerine gidemedi.
Kahramanmaraş Valiliğinin desteğiyle kontrolleri için babasıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen 20 yaşındaki Demirci, bir an önce yüz nakli olmayı hayal ediyor.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından, kafa derisi çok zayıflayan genç kıza, doku nakli gerçekleştirilecek. Bağış olması halinde de yüz nakli yapılacak.
"HER ANLATTIĞIMDA AYNI ACIYI YAŞIYORUM"
Leyla Demirci, ilkokul öğretmeni Eyüp Karataş'ın okuma yazma konusunda çok desteğini gördüğünü, yüzünden dolayı çocukların korktuğu gerekçesiyle bazı velilerin kendisini istememesine rağmen öğretmeni sayesinde okuluna bir süre gidebildiğini söyledi.
Hastalığı nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı okuluna yeniden kavuşmak isteyen Demirci, yüz nakli olarak eğitimine devam etmeyi, öğretmen olup, öğrencilere ışık saçmayı istediğini anlattı.
Birçok hayalinin olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti: "Siz ortama giriyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz, güzel geçiyor. Yüzüm yanık diye herkes benden kaçıyor. Annem zorla düğüne götürdü, herkes beni gösterip, 'Anne bak yüzü yanık' dediler. Annem anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Yolda, sokakta herkes 'Ne oldu sana?' diye soruyor. Herkese aynı şeyleri defalarca anlatmak zorunda kalıyorum. Her anlattığımda da aynı acıyı yaşıyorum. Artık bir mucize olsun istiyorum. Normal insanlar gibi gülmek, sohbet etmek, koşmak istiyorum."
Demirci, maddi durumları iyi olmadığı için ulaşım ve tedavi masraflarını karşılayamadıklarına değinerek, "17 yaşındaki kardeşim bizim için çalışıyor. Annem bakım aylığı alıyor. Başka bir gelirimiz yok. Babamla aynı telefonu kullanıyoruz. Benim de bir cep telefonum olsun istiyorum, çünkü hastanede çok sıkılıyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!