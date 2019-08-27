Kahramanmara\u015f\u2019ta\u00a01 bu\u00e7uk ayl\u0131kken ba\u015f\u0131na \u00f6rt\u00fcl\u00fc e\u015farb\u0131n\u0131n yanmas\u0131 sonras\u0131 y\u00fcz ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci (20), yeni bir y\u00fcz bekliyor. \r Y\u00dcZ\u00dcNE \u00d6RT\u00dcL\u00dc E\u015eARBI \u00c7OCUKLAR YAKINCA... Demirci ailesinin 4 \u00e7ocu\u011fundan biri olan Leyla Demirci, bir bu\u00e7uk ayl\u0131kken annesi taraf\u0131ndan banyo yapt\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra be\u015fi\u011fe yat\u0131r\u0131ld\u0131. Annesinin y\u00fcz\u00fcne \u00f6rtt\u00fc\u011f\u00fc e\u015farb\u0131n odada bulunan \u00e7ocuklar taraf\u0131ndan yak\u0131lmas\u0131 sonucu Leyla\u2019n\u0131n y\u00fcz ve kafa derisi yand\u0131. Akranlar\u0131 gibi makyaj yap\u0131p insanlar\u0131n aras\u0131na kat\u0131lmak istedi\u011fini s\u00f6yleyen Leyla, okulda \u00e7ocuklar\u0131n kendisinden korktu\u011fu i\u00e7in liseye kadar e\u011fitimine devam edebildi\u011fini s\u00f6yledi. BEN\u0130 OKULA ALMIYORLARDI, BENDEN KORKUYORLARDI Demirci, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Ben 1 bu\u00e7uk ayl\u0131kken annem beni banyo yapt\u0131rm\u0131\u015f ve be\u015fi\u011fe yat\u0131r\u0131p y\u00fcz\u00fcm\u00fc e\u015farp ile \u00f6rtm\u00fc\u015f. O s\u0131rada evde bulunan babam\u0131n karde\u015finin k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131 ate\u015fle oynarken e\u015farb\u0131 yakm\u0131\u015flar. Ondan sonra y\u00fcz\u00fcm bu \u015fekilde. Evde vaktim g\u00fczel ge\u00e7iyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bay\u0131l\u0131yordum ve gidemedim. Okulda Ey\u00fcp Karata\u015f isimli \u00f6\u011fretmenimiz vard\u0131 ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula alm\u0131yorlard\u0131, benden korkuyorlard\u0131. Ben y\u00fcz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi ko\u015fup oynamak, makyaj yap\u0131p insanlar\u0131n aras\u0131na girmek istiyorum. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zdan yard\u0131m bekliyorum diyen Leyla Demirci, 6 aydan 6 aya Antalya\u2019ya gidip tahlillerimi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya\u2019da bir hastanede y\u00fcz nakli yap\u0131lm\u0131\u015f ben ve ailem \u00e7ok sevinmi\u015ftik\u201d diye konu\u015ftu.\u00a0 TEK \u0130STE\u011e\u0130M\u0130Z KIZIMIN Y\u00dcZ NAKL\u0130 OLMASI Tek iste\u011finin k\u0131z\u0131n\u0131n yeni bir y\u00fcze kavu\u015fmas\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen baba Said Demirci ise, \u201cK\u0131z\u0131m\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 istiyorum. K\u0131z\u0131m\u0131 hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm, estetik ameliyat\u0131 olamayaca\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00fcnyesinin kald\u0131ramayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Tek iste\u011fimiz k\u0131z\u0131m\u0131n y\u00fcz nakli olmas\u0131d\u0131r. Ben de \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yorum i\u015fsizim. \u0130n\u015fallah y\u00fcz nakli bulunur ve k\u0131z\u0131m sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fur\u201d diye konu\u015ftu. Y\u00dcZ NAKL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N NE GEREKL\u0130?\u00a0 Bir nakil aday\u0131n\u0131n operasyon i\u00e7in kabul edilmesinin fiziksel oldu\u011fu kadar psikolojik \u015fartlar\u0131 da var; \u00e7\u00fcnk\u00fc hastan\u0131n b\u00f6yle bir de\u011fi\u015fimi kabullenecek psikolojik dayan\u0131kl\u0131\u011fa sahip olmas\u0131 gerekiyor. \u00d6ncelikle her al\u0131c\u0131 ameliyattan \u00f6nce ve sonra psikolojik deste\u011fe y\u00f6nlendiriliyor. Uzmanlar; ki\u015finin yeni y\u00fcz\u00fcn\u00fc ki\u015fili\u011finin bir par\u00e7as\u0131 olarak hissetmesinin zor bir s\u00fcre\u00e7 oldu\u011funu vurguluyor. Zira hastalar\u0131n y\u00fcz nakli ameliyatlar\u0131ndan sonra sald\u0131rgan e\u011filimler g\u00f6stermeleri de ihtimaller dahilinde. Ba\u015far\u0131l\u0131 bir y\u00fcz nakli i\u00e7in; nakledilecek dokular\u0131n halen aktif kan dola\u015f\u0131m\u0131yla besleniyor olmas\u0131; nakil i\u015fleminden \u00f6nce don\u00f6r\u00fcn beyin \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f ve ya\u015fam destek \u00fcnitesine ba\u011fl\u0131 olmas\u0131 \u015fart. Doktorlar don\u00f6rle al\u0131c\u0131n\u0131n benzer ya\u015f ve ten renginde olmas\u0131na dikkat ediyor. Ancak don\u00f6rle verici aras\u0131nda bir nakil i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015fecekse olmazsa olmaz tek bir \u015fey var: Doku uyumu. Dokular\u0131n uyu\u015fup uyu\u015fmad\u0131\u011f\u0131 HLA tiplendirmesi adl\u0131 testle tespit ediliyor. Bu y\u00f6ntemle doku y\u00fczeylerinde bulunan ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini harekete ge\u00e7iren antijen proteinleri; al\u0131c\u0131 ve vericiden al\u0131narak e\u015fle\u015ftiriliyor. Tek yumurta ikizleri haricindeki herkesin antijen modellemesi farkl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in don\u00f6rle al\u0131c\u0131 aras\u0131ndaki antijen e\u015fle\u015fmesi ne kadar fazlaysa, nakledilen dokunun yeni bedenle uyu\u015fmas\u0131 da o kadar m\u00fcmk\u00fcn.\u00a0 Y\u00dcZ NAKL\u0130 AMEL\u0130YATI NASIL YAPILIYOR? Al\u0131c\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki hasarl\u0131 b\u00f6lgelere g\u00f6re don\u00f6rden y\u00fcz derisiyle birlikte ya\u011f, kas, k\u0131k\u0131rdak, sinir ve damarlar al\u0131n\u0131p, buz dolu bir kapta muhafaza edilerek al\u0131c\u0131n\u0131n bulundu\u011fu yere ta\u015f\u0131n\u0131yor. Nakil i\u015fleminden \u00f6nce al\u0131c\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki tahrip olmu\u015f deri ve kaslar al\u0131narak yeni dokulara yer a\u00e7\u0131l\u0131yor. Doktorlar nakil s\u0131ras\u0131nda mikroskobik boyuttaki ip ve i\u011fnelerle damarlar\u0131 birbirine ba\u011flay\u0131p nakledilen y\u00fcz\u00fc canl\u0131 tutmak i\u00e7in oksijen zengini kan deste\u011fiyle dola\u015f\u0131m\u0131 sa\u011fl\u0131yor; hastan\u0131n yeni y\u00fcz\u00fcn\u00fc hissetmesi ve kontrol etmesi i\u00e7in sinir ve kaslar aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131lar\u0131 kuruyorlar. Nihayet y\u00fcz, kafatas\u0131na yerle\u015ftirilip son \u015fekli verilerek yerine dikiliyor ve bir ba\u015fkas\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fc, al\u0131c\u0131n\u0131n kemik yap\u0131s\u0131na uyum sa\u011flayarak \u015fekilleniyor. Hik\u00e2yenin sonunda al\u0131c\u0131, don\u00f6rle ortak bir simaya sahip oluyor.\u00a0 U\u011fur Acar \u0130\u015eTE T\u00dcRK\u0130YE N\u0130N \u0130LK Y\u00dcZ NAKL\u0130 AMEL\u0130YATI T\u00fcrkiye\u2019de ilk y\u00fcz nakli ameliyat\u0131, bir ayl\u0131kken evinde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda y\u00fcz\u00fc yanan U\u011fur Acar a 21 Ocak 2012\u2019de Akdeniz \u00dcniversitesi (A\u00dc) Plastik ve Rekonstr\u00fcktif Cerrahi Estetik Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. \u00d6mer \u00d6zkan taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131.\u00a0 Cengiz G\u00fcl T\u00fcrkiye\u2019nin ikinci y\u00fcz nakil hastas\u0131 ise Cengiz G\u00fcl oldu. Nakil 24 \u015fubat 2012 de Hacettepe \u00dcniversitesi nde Do\u00e7. Dr. Serdar Nas\u0131r taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi. G\u00fcl, 2 ya\u015f\u0131ndayken evdeki televizyonun patlamas\u0131 sonucu y\u00fcz\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 70 ini kaybetmi\u015fti.\u00a0 Hatice Nergis T\u00fcrkiye nin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc y\u00fcz nakli Hatice Nergis e yap\u0131ld\u0131. 17 Mart 2012 de ger\u00e7ekle\u015ftirilen ameliyat Gazi \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi nde Do\u00e7. Dr. Selahattin \u00d6zmen ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki ekip taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Turan \u00c7olak T\u00fcrkiye nin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc y\u00fcz nakli Turan \u00c7olak a yap\u0131ld\u0131. 15 May\u0131s 2012 de yap\u0131lan nakil Akdeniz \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Plastik, Rekonstr\u00fcktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. \u00d6mer \u00d6zkan ve ekibi taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\u00a0 Recep Sert T\u00fcrkiye nin be\u015finci y\u00fcz nakli Recep Sert e yap\u0131ld\u0131. Temizledi\u011fi t\u00fcfe\u011fin ate\u015f almas\u0131 sonucu y\u00fcz\u00fc tan\u0131nmayacak hale gelen Recep Sert e Prof. Dr. \u00d6mer \u00d6zkan ve ekibi, 18 Temmuz 2013 tarihinde T\u00fcrkiye nin be\u015finci y\u00fcz naklini ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Salih \u00dcsl\u00fcn T\u00fcrkiye nin alt\u0131nc\u0131 y\u00fcz nakli ameliyat\u0131\u00a0Salih \u00dcsl\u00fcn\u2019e yap\u0131ld\u0131. 23 A\u011fustos 2013 te yap\u0131lan nakil ameliyat\u0131 Akdeniz \u00dcniversitesi nden Prof. Dr. \u00d6mer \u00d6zkan \u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki bir ekip ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\u00a0 Recep Kaya T\u00fcrkiyenin yedinci y\u00fcz nakilli hastas\u0131 Recep Kaya oldu.\u00a028 Aral\u0131k 2013 te Akdeniz \u00dcniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. \u00d6mer \u00d6zkan ve ekibi taraf\u0131ndan Recep Kaya ya burun, \u00fcst dudak ve damak\u00a0nakledildi.\u00a0 \u00a0