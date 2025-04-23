Leyla Okay'a veda

'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat'ın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Oyuncu için Karşıyaka Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

LEYLA OKAY KİMDİR?

1963 Ankara doğumlu oyuncu ve yönetmen, Ankara Devlet Tiyatrosu mezunudur. Tiyatroya lise yıllarında başlayan oyuncu, ilk olarak Ankara Komedi Sahnesi'nde 'Bozuk Para' oyununda sahne aldı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda yer aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte kurdukları Kaktüs Kabare'de uzun yıllar çocuk oyunları ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı sevilen oyunda rol aldı. Aynı ekiple TRT'de 'Yakıştır' gibi doğaçlama tiyatro programlarında yer aldı.