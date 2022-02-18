Savaştan sonra hızla gelişen kasabada 1940'lar ve 1960'larda köyde iki balıkçı çiftliği, iki süt çiftliği, bir kümes hayvanı çiftliği, ren geyiği sürüsü, vizon yetiştirme çiftliği ve iki balık işleme tesisinin yanı sıra dükkân ve depolar açıldı.