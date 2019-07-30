Pop müziğin sevilen isimlerinden Levent Yüksel, geçtiğimiz gün sevenleriyle buluştu. Sahneye çıkan Levent Yüksel, hit olmuş şarkılarını seslendirerek seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı. Yüksel, sevenleriyle birlikte 'Med Cezir', 'Beni Bırakın', 'Zalim', 'Tuana' ve 'Sultanım' gibi dillere pelesenk olan şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Levent Yüksel’i dinlemeye gelen arasında oyuncu Ferik Aktuğ ve eşi objektiflere yansıyan ve bu coşkuya eşlik eden isimler oldu.