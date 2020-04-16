"NASIL BULAŞTIĞINI ANLAMADIM"

Daha bu kadar Türkiye'de olay yoktu. Kırmızı alarm verilmemişti ama ona rağmen evden çıkmıyordum.

Marketlerden bakliyat ve un gibi şeyler aldığım zamanlardı. Marketten gelen torba ve paraüstü dışında dış dünyaya kendimi kapatmıştım ama nasıl bulaştığını anlamadım.