Dizilerin usta oyuncusu Levent Aytul evinde ölü bulundu. Aytul, Papaz misyoner ve casus karakterlerine başarılı bir şekilde canlandırmasıyla da hayat vermesiyle de bilinen sanatçıydı.

Usta sanaçı Aykul'un vefat sebebi henüz belli olmadı...

LEVENT AYKUL KİMDİR?



1960 yılında dünyaya gelen Levent Aykul, İstanbul doğumludur.

Levent Aykul Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştır..