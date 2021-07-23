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Levent Aykul kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Levent Aykul ölüm sebebi nedir? Biyografisi

Usta oyuncu Levent Aykul'dan acı haber... Birçok dizi ve filmde rol alan 1960 doğumlu sanatçı, hayata gözlerini yumdu. İşte Levent Aykul'un hayat hikayesi ile ilgili bilgiler...

23.07.2021 - 21:08 | Güncelleme: ABONE OL
Levent Aykul kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Levent Aykul ölüm sebebi nedir? Biyografisi

Dizilerin usta oyuncusu Levent Aytul evinde ölü bulundu. Aytul, Papaz misyoner ve casus karakterlerine başarılı bir şekilde canlandırmasıyla da hayat vermesiyle de bilinen sanatçıydı.

Usta sanaçı Aykul'un vefat sebebi henüz belli olmadı...

LEVENT AYKUL KİMDİR?

1960 yılında dünyaya gelen Levent Aykul, İstanbul doğumludur.

Levent Aykul Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştır..

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