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Lerzan Mutlu: Kendisini sanat camiasının annesi zannediyor! - Magazin Haberleri

Lerzan Mutlu: Kendisini sanat camiasının annesi zannediyor!

Daha önce Demet Akalın hakkında, "Çok yakın bir arkadaşımla hiç söylemediğim bir şey söyleyerek, beni küstürdü" ifadelerini kullanan Lerzan Mutlu, yeni açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Akalın kendisini sanat camiasının annesi zannediyor" dedi

19.01.2022 - 10:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının en önde gelen isimleri 'Zamanın En İyileri Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Davete katılan ünlüler arasında Lerzan Mutlu da vardı.

  • "GÜLŞEN'İ ÇOK SEVİYORUM"

    Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mutlu, son günlerde kadın sanatçıların iddialı sahne şovları ve kıyafetleri hakkında konuştu. Meslektaşı Gülşen'i savunan ve çok sevdiğini dile getiren şarkıcı, son olarak Demet Akalın'a yüklendi.

  • "KENDİSİNİ SANAT CAMİASININ ANNESİ ZANNEDİYOR"

    Ünlü popçu için, "O kendisini sanat camiasının annesi zannediyor, herkese bir akıl verme..." diyen Lerzan Mutlu, "Aslında bunu sosyal medyada açıklamıştım. Benim bir arkadaşımla aramı bozdu, ona 'mikser' dedim ve yine tekrarlıyorum; 'mikser...' Sen sanat camiasının annesi misin de herkesi uyarıyorsun! Böyle bir dünya yok, herkes kendinden sorumlu. Her magazin olayına bir yorum falan... Yani insanın bazen, 'Sen bir aradan çekil.' diyesi geliyor." ifadelerini kullandı.

  • "ONU HAYATIMDAN ÇIKARDIM!"

    Demet Akalın ile küs olan Lerzan Mutlu, daha önce konuyla ilgili, "Artık hayatımda mikserleri takip etmiyorum. İlk kez açıklama yapıyorum. Çok yakın arkadaşımla saçma sapan ve söylemediğim bir şeyden dolayı beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. O sayfa benim için kapanmıştır. O Demet, ben Lerzan'ım!" demişti.

  • "BENİ İNSANLARLA KANLI BIÇAKLI YAPTI!"

    Akalın ile barışmayacağını dile getiren Mutlu, "Alişan da konuya girerse hiç fark etmez. Alakam olmayan konulara beni dahil etti ve insanlarla kanlı bıçaklı yaptı." şeklinde konuşmuştu.

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