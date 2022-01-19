"KENDİSİNİ SANAT CAMİASININ ANNESİ ZANNEDİYOR"

Ünlü popçu için, "O kendisini sanat camiasının annesi zannediyor, herkese bir akıl verme..." diyen Lerzan Mutlu, "Aslında bunu sosyal medyada açıklamıştım. Benim bir arkadaşımla aramı bozdu, ona 'mikser' dedim ve yine tekrarlıyorum; 'mikser...' Sen sanat camiasının annesi misin de herkesi uyarıyorsun! Böyle bir dünya yok, herkes kendinden sorumlu. Her magazin olayına bir yorum falan... Yani insanın bazen, 'Sen bir aradan çekil.' diyesi geliyor." ifadelerini kullandı.