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Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması!

Sevgilisi Camila Morrone ve arkadaşlarıyla yeni yıl tatilini St. Barts Adası'na geçiren Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, iki yüzlülükle suçlanıyor. Hollywood yıldızının kaldığı 150 milyon dolarlık yatın çevre düşmanı olduğu ortaya çıktı

12.01.2022 - 10:37 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Çevreci tutumuyla bilinen dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun (47) dünyanın en büyük ve çevre düşmanı süper yatlarından birinde tatil yaptığı öğrenildi. 

  • Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olan DiCaprio'nun uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Camila Morrone ile yılbaşından beri Karayipler'deki St. Barts adasında kaldığı 150 milyon dolarlık Vava II adlı yatın her 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açtığı ortaya çıktı.

  • Bu karbondioksitin ortalama bir otomobilin iki ayda yaydığı miktara eşit. Çevreci mesajlarıyla bilenen ve son olarak benzer bir filmde oynayan Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone; spor salonu, yüzme havuzu, ve sinema bulunan yatta arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. 

    İngiltere'de üretilecek en büyük yat olan Vava II, 46 yaşındaki İsviçreli ilaç milyarderi Ernesto Bertarelli'ye ait.

  • 43 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

    Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Galapagos Adaları'nda koruma çalışmalarına 43 milyon dolar bağışlayacağını duyurmuştu. 

  • "VAHŞİ HAYAT YOK OLUYOR"

    Hollywood yıldızı konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

    Galapagos Adaları'nı ziyaret ettiğimde, Ekvador'da gece gündüz gezegenimizin en yeri doldurulamaz yerlerinden birini korumak için çalışan Paula Castano ve diğer çevreci kahramanlarla tanıştım. Bütün dünyada vahşi hayat yok oluyor. Vahşi yerlerin dörtte üçünü harap ettik ve 1 milyondan fazla türü yok olmanın eşiğine getirdik. Dünya'nın geriye kalan vahşi alanlarının yarısından fazlası, eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, gelecek birkaç on yılda yok olacak.

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