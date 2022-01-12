"VAHŞİ HAYAT YOK OLUYOR"

Hollywood yıldızı konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Galapagos Adaları'nı ziyaret ettiğimde, Ekvador'da gece gündüz gezegenimizin en yeri doldurulamaz yerlerinden birini korumak için çalışan Paula Castano ve diğer çevreci kahramanlarla tanıştım. Bütün dünyada vahşi hayat yok oluyor. Vahşi yerlerin dörtte üçünü harap ettik ve 1 milyondan fazla türü yok olmanın eşiğine getirdik. Dünya'nın geriye kalan vahşi alanlarının yarısından fazlası, eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, gelecek birkaç on yılda yok olacak.