Leoardo DiCaprio, Russell Crowe, Orlando Bloom, Eva Longoria ve diğer ünlülerden Papa Francis paylaşımı: Zamanın en sıra dışı ruhani liderlerinden biri - magazin haberleri

Leoardo DiCaprio, Russell Crowe, Orlando Bloom, Eva Longoria ve diğer ünlülerden Papa Francis paylaşımı: Zamanın en sıra dışı ruhani liderlerinden biri - magazin haberleri

Leonardo DiCaprio, 88 yaşındaki hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından veda mesajı yayımladı. 2016'da Francis ile 'Before the Flood' belgeseli için iklim değişikliğinin aciliyetini görüşmek üzere bir araya gelen Oscar ödüllü oyuncu, Vatikan'ın Francis'in ölümünü duyurmasının ardından Instagram'da bu görüşmeden fotoğrafları paylaştı.

50 yaşındaki Leonardo DiCaprio; "Papa Francis sadece Katolik Kilisesi için değil, aynı zamanda çevresel reform ve aktivizm için de dönüşümsel bir liderdi" diye yazdı.

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"2015'te yayımladığı çığır açıcı Laudato Si adlı çevreci bildirisi, onun doğaya olan derin ve sarsılmaz bağlılığının güçlü bir göstergesiydi" sözleriyle Papa'nın çevre duyarlılığını vurgulayan Leonardo DiCaprio; "Papa Francis, tüm yaşamın birbirine bağlılığını vurgulayarak, bireyleri, toplulukları, kurumları ve dünya liderlerini ortak evimize özen göstermek için birleşmeye çağırdı. Sözleri, küresel 2015 COP21 konferansı öncesinde ivmeyi hızlandırmaya yardımcı oldu ve nihayetinde Paris Anlaşması'nın oluşumuna katkıda bulundu" dedi.

"2016'da Before the Flood belgeselimin çekimleri sırasında, Papa Francis ile iklim değişikliğine acilen değinme ihtiyacı hakkında bir sohbet etme onuruna eriştim" diyen oyuncu, "Bu deneyim aydınlatıcı, derinden etkileyici ve düşündürücüydü" diye ekledi.

Papa Francis'in 2023'teki iklim kriziyle ilgili yazdığı bir genelgeye atıfta bulunarak, onu "zamanın en sıra dışı ruhani liderlerinden biri" olarak tanımlayan Leonardo DiCaprio, "Onun mirası, dünya genelindeki çevreciler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. Huzur içinde yatsın" sözlerini kullandı. Çevre duyarlılığıyla tanınan Leonardo DiCaprio, 1998'de sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya adanmış kuruluşları ve girişimleri desteklemek için Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurdu. Papa Francis'in ardından duygusal veda mesajı yayımlayan tek isim Leonardo DiCaprio olmadı. Papa ile tanışmış ya da ona sevgi besleyen pek çok ünlü isim de ölümünün ardından veda sözleri sarf etti. Ünlü yönetmen Martin Scorsese, Papa Francis'i "her bakımdan olağanüstü bir insan" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: Kendi kusurlarını kabul etti. Bilgelik saçtı. İyilik saçtı. İyiliğe karşı sarsılmaz bir bağlılığı vardı. Cehaletin insanlık için korkunç bir bela olduğunu ruhunda biliyordu. Bu yüzden öğrenmeyi hiç bırakmadı. Ve aydınlatmayı da hiç bırakmadı. Ve bağışlamayı benimsedi, vaaz verdi ve uyguladı.

"Benim için kayıp çok derin. Onu tanıyacak kadar şanslıydım ve onun varlığını ve sıcaklığını özleyeceğim" diyen Martin Scorsese, "Dünya için kayıp çok büyük. Ama geride bir ışık bıraktı ve bu ışık asla söndürülemez" diye ekledi. Francis'le 2014'te tanışan ünlü oyuncu Russell Crowe, Instagram mesajında, "Roma'da güzel bir gün, ancak inananlar için üzücü bir gün. Huzur içinde yat Francis" diye yazdı. Oyuncu Eva Longoria; "Huzur içinde yatın Papa Francis Hazretleri. Birçoğumuzun müttefiki olduğunuz ve dışlanmışlar adına konuştuğunuz için teşekkür ederiz. Şefkatiniz, nezaketiniz ve alçakgönüllülüğünüz her zaman hatırlanacak" dedi. İspanyol oyuncu Antonio Banderas, Arjantin doğumlu Francis ile tanıştığı anı gösteren bir fotoğrafı paylaşarak, onu "Katolik Kilisesi'nin başında, en muhtaç insanlara nezaket, sevgi ve merhamet gösteren adam" olarak nitelendirdi. Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace, Instagram'da "Rahat uyu Papa Francis" mesajını paylaştı. Ünlü oyuncu Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile birlikte Papa Francis'le buluşmalarından bir fotoğrafı paylaşarak, "Huzur içinde uyu. Derin saygılarımla" notunu düştü.