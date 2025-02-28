Lens takmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken lens takmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutan Müslümanlar orucun hangi durumlarda bozulabileceğini merak eder. Lens takan kişiler için de orucun bozulup bozulamadığı merak konusudur. Peki bu konu ile ilgili detaylar neler? Konu ile ilgili merak edilenleri öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

Ramazan ayının yaklaşmasıyla oruç tutan pek çok kişi hangi durumların orucun bozulmasına neden olabileceğini merak ederek aklındaki soruları araştırmaya başlamıştır. Sorularına yanıt arayan birçok kişi tutukları orucu bozan durumları öğrenerek İslam dünyası için önemli bir ibadet olan oruç ibadetini yerine getirmeyi amaçlamıştır.

REKLAM advertisement1

Çeşitli rahatsızlıklara sahip olan kişiler bu rahatsızlıkları nedeniyle kullandıkları ürünlerin oruçlarını bozup bozmadığını merak etmektedir. Görme problemleri nedeniyle lens kişiler de lens kullanımının orucu bozup bozmadığı hakkında bilgi sahibi olmak ister. Peki lens takmak orucu bozar mı? Konu ile ilgili detaylar için sayfayı kaydırmaya devam edebilirsiniz…

LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?

11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber pek çok Müslüman oruç ibadetini doğru bir şekilde yerine getirmek için orucu bozan ve kazasını gerektiren durumları merak eder. Pek çok kişi orucu bozabileceğini düşündükleri çeşitli durumları araştırarak konu ile ilgili kafa karışıklıklarını gidermeyi amaçlar.

Kişi iftardan sahur vaktine kadar beslenmeye ve diğer işlerine devam ederken imsak vaktinden sonra orucunun bozulmaması için çeşitli durumlara dikkat etmelidir. Bu nedenle orucu bozan durumları bilmek oldukça önemlidir. Oruçluyken lens takmanın orucun bozulmasına neden olup olmadığı da sıklıkla merak edilen ve araştırılan bir konudur.

Günümüzde göz bozukluğu yaşayan pek çok kişi lens veya gözlük kullanarak bu problemini gidermeye çalışır. Gözlük takmak istemeyen kişiler için daha uygun bir çözüm olan lens birçok insanın tercih ettiği bir seçenektir. Oruç ibadetini gerçekleştirirken lens takmak ise orucun bozulmasına neden olmaz. Çünkü kişi oruçluyken lens taktığında vücuduna iletilen veya midesine giren bir sıvı veya madde yoktur.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Oruç tutan kişiler tarafından merak edilen bir diğer konu göz damlası kullanmanın orucu bozup bozmadığıdır. Göz sağlığını korumak, göz rahatsızlıklarını tedavi etmek veya birtakım semptomların hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan göz damlalarını kullanan pek çok Müslüman birey oruç tutuyor. Bu nedenle bu durumun orucu bozup bozmadığını da merak ediyor. Peki oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Bu konuyla ilgili Diyanet’in yanıtı şu şekildedir; “Konunun uzmanlarından alman bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalarıma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.” KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Pek çok kişi çeşitli rahatsızlıklarının giderilmesinde kullandıkları kulak damlası gibi damlaların orucu bozup bozmadığını merak eder. Kulak damlası da oruç ibadetini yerine getiren kişilerin orucu bozup bozmadığını merak ettiği bir konulardan biridir. Peki kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar… Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yer alan bilgiye göre “Kulak damlası orucu bozar mı?” sorusunun yanıtı şu şekilde verilmiştir; “Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22.09.2005 tarihli karar).”

ÖNERİLEN VİDEO