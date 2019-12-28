Lemina 2020 için umutlu

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, Antalyaspor maçının ardından şöyle konuştu:

"Sezon başında gol atmakta ve galibiyet almakta zorlanıyorduk. Bu maçla birlikte 2020'nin iyi başlayıp, iyi bitmesini istiyoruz. Çok önemli sakatlıklar geçirmedim ama bazı sakatlıklarım uzun sürdü. Şimdi iyi dinleneceğim ve 2. yarıya daha iyi başlayacağım."