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        Haberler Magazin Leman Sam: Beni deli sanacaklar - Magazin haberleri

        Leman Sam: Beni deli sanacaklar

        Cihangir'de sokak kedilerine mama verirken görüntülenen Leman Sam, gazetecileri fark edince; "Kediler beni görünce böyle etrafıma toplanıyor, ben de onları besliyorum. Sürekli çekiyorsunuz, beni deli sanacaklar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:00
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        "Beni deli sanacaklar"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Leman Sam, Cihangir'de sokak kedilerine mama verirken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, "Kediler beni görünce böyle etrafıma toplanıyor, ben de onları besliyorum. Sürekli çekiyorsunuz, beni deli sanacaklar" diyerek kahkaha attı.

        "ÇOCUK GİBİ DİNLEMEK İSTİYORUM"

        Kızı Şevval Sam'ın yeni çıkardığı ninni albümü hakkında da konuşan ve heyecanını dile getiren Leman Sam, "Şevval'in bana göndereceklerini dört gözle bekliyorum. Onları dinlemek için sabırsızlanıyorum. Çok ama çok beğendim, çocuk gibi o ninnileri dinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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