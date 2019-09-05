Salı akşamları izleyiciyi ekrana kitleyen ve genç kadrosuyla dikkat çeken Leke dizisi, 2. sezonu ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Sevinç ve Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer ve Tolga Güleç gibi genç isimlerin olduğu Leke'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

LEKE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fragmanın yayınlanmasıyla ile dizinin başlama tarihi belli olacak. Dizinin Eylül ya da Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.

LEKE YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leke dizisi yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandığı andan itibaren https://www.kanald.com.tr/leke/fragmanlar adresinden izleyebilirsiniz.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Arda elinde kanıtla, tekne baskını ve kendisinin kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarını anlatınca Cem dağılır. Yasemin, kendisini savunacak mı?

Cem, Yasemin defterini zor olsa da kapatmaya çalışır. Anlatılanlara inanmayan tek kişi ise Ekber’dir. Ekber gerçeklerin peşine düşecek mi?

Yasemin ve Şirin; Meto’dan, Birkan’ın, Serpil’in kardeşi olduğunu öğrenir. Hayatları tehlikede olan Yasemin ve Şirin’e Meto yardım eder. İki arkadaş, Serpil ve Birkan’dan nasıl kurtulacak?

Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs’la yüzleşir. Cem’in, Belkıs’a yapacağı itiraf şok etkisi yaratır. Cem’in, Belkıs’tan sakladığı sır nedir?

Köşeye iyice sıkışan Serpil ve Birkan, Yasemin ve Şirin’in kendilerini ihbar etmelerinden korkar. Yolun sonuna yaklaşan iki kardeş gözlerini iyice karartır. Yasemin’i nasıl bir tehlike bekliyor?

Sevgi Evi’ne ulaşan Vakıf çalışanı, Murat’ı ameliyat ettirmek istediklerini söyler. Aldığı haberle çok mutlu olan Yasemin, Murat’ın ameliyat gününü beklerken vakfın arkasında Cem’in olduğunu öğrenecek mi?

Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirir…