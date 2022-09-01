İngiltere Premier Lig' de heyecan 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Bu akşam gerçekleşek Leicester City-Manchester United maçı için spor severler araştırmalara başladı. Zorlu ligde 5. hafta maçları hafta içi 30-31 Ağustos ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maç ile ilgili en çok merak edilenler arasında saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı araştırılıyor. İşte tüm merak edilen ayrıntılar....