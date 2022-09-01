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Leicester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?Leicester City Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Leicester City Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester City Manchester United maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig' de bu akşam Leicester City Manchester United rüzgarı esiyor! Haftanın heyecanla beklenen maçlarından biri olan Leicester City Manchester United karşılaşması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki Leicester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

01.09.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • İngiltere Premier Lig' de heyecan 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Bu akşam gerçekleşek Leicester City-Manchester United maçı için spor severler araştırmalara başladı. Zorlu ligde 5. hafta maçları hafta içi 30-31 Ağustos ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maç ile ilgili en çok merak edilenler arasında saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı araştırılıyor. İşte tüm merak edilen ayrıntılar.... 

  • LEICESTER CITY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Premier Lig'de 5. haftanın sonucu merak edilen maçlarından olan Leicester City-Manchester United maçı 1 Eylül Perşembe akşamı oynanacak.

    Tecrübeli hakem Craig Pawson'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

    King Power Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanması beklenen mücadele beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

  • Ev sahibi Leicester City, sezona Brentford ile sahasında aldığı 2-2'lik beraberlikle başladı. Leicester City daha sonra deplasmanda Arsenal'a 4-2 mağlup oldu. Ligin 3. haftasında Southampton'ı ağırlayan Leicester City bu maçtan da 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Son maçında Chelsea deplasmanında çıkan Leicester City, rakibine 2-1 mağlup oldu. Premier Lig'de 1 puana sahip olan Leicester City ligde son sırada yer alıyor.

    Manchester United, ilk 2 haftada sırasıyla evinde Brighton'a 2-1 ve deplasmanda Brentford'a 4-0 yenilerek yeni sezona kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. Yaşadığı mağlubiyetlerin ardından Liverpool'u sahasında 2-1 deviren Manchester United, geçtiğimiz hafta da Southampton'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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