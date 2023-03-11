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Leicester City - Chelsea: 1-3 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Chelsea, konuk olduğu Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.

Giriş: 11.03.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Leicester City - Chelsea: 1-3 (MAÇ SONUCU)
AA

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ben Chilwell, 45. dakikada Kai Havertz ve 78. dakikada Mateo Kovacic attı.

Ev sahibi ekibin tek golü 39. dakikada Patson Daka'dan gelirken, 87. dakikada Wout Faes kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bournemouth-Liverpool: 1-0

Everton-Brentford: 1-0

Leeds United-Brighton Hove Albion: 2-2

Tottenham-Nottingham Forest: 3-1

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