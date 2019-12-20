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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla Belediyesi’ne gönderilen yazıda; ‘Anadolu Yakası’ndaki ana arterlerde yapılan kontrollerde çok sayıda LED ekran uygulaması bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için bu LED ekran, billboard ve reklam panolarının kaldırılması istendi. Belediyelere de bu LED ekranları ve billboard’ları kaldırmaları için 7 gün süre verildi. Bu uyarı yazısını alan bazı belediyelerin İBB’ye itiraz ettiği bilgisini aldım. Örneğin Üsküdar Belediyesi…
"KADIKÖY’DE, ATAŞEHİR’DE HİÇ Mİ LED YOK?"
Toplamda 6 tane LED ekranı bulunan Üsküdar Belediyesi’nin itirazı şöyle: "Tamamen kamu yararına olan sosyal etkinliklerin duyurularının yapıldığı LED ekranların kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca bu uyarı yazısı niye sadece AK Partili belediyelere gönderilmiş? Kadıköy’de, Ataşehir’de ana arterde LED ekran yok mu?"Üsküdar'dan bir LED
"30 BİN TL’YE SÖKÜLÜP TAŞINIYOR"
Çekmeköy Belediyesi’nin de LED’ler için İBB’yle görüşmeleri devam ediyor. Belediyelerin, İBB’nin gönderdiği bu uyarı yazısına itirazların bir gerekçesi de LED ekranların sökülüp taşınmasının maliyetinin yüksek olması. Belediyeler, sadece 1 LED ekranı söküp başka yere taşımanın maliyetinin 30 bin TL. civarında olduğunu, bu yük altında kalmak istemediklerini söylüyor.Çekmeköy ilçesinde bir LED
İBB: AYRIMCILIK YOK, ONLAR MEVZUATA UYMADI
Peki AK Partili bu ilçe belediyelerinin itirazı ve eleştirilerine İBB ne diyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerini arayıp "Uyarı yazısının sadece AK Partili belediyelere gitmesine dair eleştirilere ne diyorsunuz?" diye sordum ve şu yanıtı aldım: "Uygulamada hiçbir belediyeye ayrımcılık yapılmıyor. Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için mevzuat gereği bu uyarının yapılması gerekiyor. O belediyeler mevzuata uymadığı için uyarı gitmiş. Mevzuata uyup LED’leri kaldıran belediyelere tabii ki uyarı gitmez. Görüntü kirliliği yaratan ekranların kaldırılması için bir haftalık süre tanınıyor. Ancak bu ekranlarda belediyelerin kendi tanıtımları varsa belli süre tolerans sağlanıyor."
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