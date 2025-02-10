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        Haberler Magazin LeBron James'ten Türk atasözü paylaşımı

        LeBron James'ten Türk atasözü paylaşımı

        Basketbol yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabından Türk atasözü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:53
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        James'ten Türk atasözü paylaşımı
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın ve ABD basketbol milli takımının 40 yaşındaki yıldızı LeBron James, 2023'te Kerim Abdul-Jabbar'ın rekorunu kırarak NBA tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

        Bir sporcu için ilerlemiş yaşına rağmen NBA'de başarılı bir grafik çizen LeBron James, sosyal medya hesabından Türk atasözü paylaşımında bulunarak dikkatleri üzerine çekti. James'in paylaştığı atasözü; "Saraya bir palyaço girdiğinde, palyaço kral olmaz. O saray, sirk olur."

        LeBron James'in 'Kingjames' adresli sosyal medya hesabından Türk atasözlü paylaşımda bulunmasının nedeni anlaşılamadı.

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        #lebron james
        #atasözü

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