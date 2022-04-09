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LeBron James'ten Fenerbahçe ve McBride paylaşımı!

NBA yıldızı Lebron James'in Kadınlar Euroleague Final Four'da finale yükselen Fenerbahçe Safiport ve Kayla McBride ile ilgili paylaşımı gündem oldu

09.04.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
NBA yıldızı LeBron James'ten Fenerbahçe ve McBride paylaşımı! - Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Safiport'un FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'unda USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldiği maçın ardından NBA yıldızı LeBron James paylaşım yaptı.

LeBron James, maçı 15 sayıyla tamamlayan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Kayla McBride'la ilgili paylaşım yaparken on binlerce beğeni aldı.

James, McBride ile ilgili "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!" ifadesini kullandı.

51 milyonun üzerinde takipçisi olan LeBron James, Twitter'da en çok takip edilen 26. kişi.

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beIN Sports Basketbol Yayınları Müdürü İsmail Şenol, LeBron James'in söz konusu paylaşımının Türk basketbolu için büyük anlam ifade ettiğini ve parayla satın alınamayacak bir tanıtım değeri olduğunu ifade etti.

Şenol, "51 milyon takipçisi olan LeBron James, EuroLeague finaline kalan Fenerbahçe kadın basketbol takımını paylaştı. Paylaştığı tweet’te Fenerbahçe taraftarı için 'EuroLeague kadınlar tarihinin en iyi atmosferi' yazıyor. Paranın satın alabileceği bir şey değil bu. Acayip bir tanıtım." ifadelerini kullandı.

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