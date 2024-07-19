Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem LC Waikiki: Personelimizin mobbing şikayeti yok, konu araştırılıyor, kamuoyuyla paylaşacağız

        LC Waikiki: Personelimizin mobbing şikayeti yok, konu araştırılıyor, kamuoyuyla paylaşacağız

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz, işyerinde yaşadığı baskı ve mobbing iddiasıyla yaşamına son vermişti. LC Waikiki konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Merhum çalışma arkadaşımızın şirketimizde çalıştığı süre boyunca mobbing ile ilgili bir şikayeti bulunmamaktadır. Kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneticiğimizi paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 22:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        LC Waikiki'den intihar vakası açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Çarşamba ilçesinde LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak görev yapan Muhammed Yavuz, işyerinde mobbinge uğradığını öne sürerek yaşamına son vermişti. Yavuz bıraktığı e-postada "Bu bir intihar vakası değildir. cellatlığını E.C’nin yaptığı bir idam vakası” olarak nitelendirdiği ve bölge müdürünü ölümünden sorumlu tuttuğu belirtilmişti.

        LC WAIKIKI'DAN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili olarak sosyal medya Instagram hesabından bir açıklama yapan LC Waikiki şu ifadelere yer verdi:

        LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir. LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır. Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muhammed yavuz
        #LC Waikiki Samsun
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Bangladeş'te tansiyon düşmüyor
        Bangladeş'te tansiyon düşmüyor
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Habertürk Anasayfa