Lazkiye nerede? sorusu bugün İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) düzenlenen hain saldırının ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte Lazkiye haritası ve nüfusu...

LAZKİYE NEREDE?

Lazkiye, Hatay sınırının 80 km kadar güneyinde bulunan, Suriye'nin önemli liman kentlerinden biridir.

LAZKİYE HARİTASI

LAZKİYE TARİHİ VE NÜFUSU

500.000 nüfusun çoğunluğunu Arap Alevileri (Nusayriler) oluşturur. Lazkiye şehrinde yaşayan Türklerin nüfusu 100.000 civarındadır. Lazkiye şehir merkezi kuzeyinden yaklaşık 15 km sonra Suriye Türklerinin, köy ve kasabalardan oluşan yerleşim bölgeleri başlar ve Türkiye sınırına kadar uzanır. Lazkiye Türkmenleri, Osmanlı döneminde İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilip yerleştirilmiş Bayır-Bucak Türkmenlerinden oluşur. Türkmen köylerinin arasında Arap köyü bulunmamaktadır.

Lazkiye sahil şeridi, neredeyse tamamen liman tarafından kapatılmıştır. Hatay'ın Yayladağı İlçesi Gümrük Kapısından Lazkiye'ye ulaşım son derece kolaylaşmıştır. Çünkü Antakya ile Yayladağı arasındaki Fransızlar zamanından kalan çok virajlı, dar 50 km'lik asfalt yol yerine 35 km'ye düşen 4 şeritli duble yol yapılmıştır. Lazkiye, 1987 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmıştır.

Şat-ül Ezrak ile şehir merkezi arası 12–13 km mesafedir, bu arada çalışan taksiler 100 ila 250 Suriye Lirası arası değişen miktarlarda para isterler.