Lazio: 1 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'ya son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lazio 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü Igor Tudor, Lazio kariyerine galibiyetle başladı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 90+3'te Adam Marusic attı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 68. dakikada Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Lazio puanını 46'ya yükseltirken Juventus ise 59 puanda kaldı.