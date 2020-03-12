Lazanya tarifi nedir?

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan ve ülkemizde Türk mutfağında da son günlerde yaygın olarak makarna hamuruyla yapılan lazanya nedir? Lazanya tarifleri nelerdir? İşte merak edilen lezzetli yemeğin tarifi...
LAZANYA YAPILIŞI
LAZANYA TARİFİ
1 paket lazanya(yaprak hamur)
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet havuç
400 gram orta yağlı kıyma
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 adet rendelenmiş domates
2 adet defne yaprağı
1,5 su bardağı bezelye
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber
1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
LAZANYA ÇEŞİTLERİ
Peynirli lazanya;
15 yaprak lazanya
1 yumurta
1 kalıp beyaz peynir
1 tutam maydanoz
Beşamel sos için;
1 yumurta
2 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
Sıvı yağ veya tereyağı
Tuz, karabiber, muskat
Kaşar peynir
Kıymalı lazanya;
yarım paket lazanya
kıymalı sosu için:
250 gr kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet orta boy domates
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı salça
yarım çay kaşığı kekik
yarım çay kaşığı kırmızı pul biber
tuz
beşamel sosu:
2 su bardağı süt
4 yemek kaşığı un
1.5 yemek kaşığı tereyağı
üzeri için:
kaşar peyniri
Ispanaklı lazanya;
Beşamel Sos İçin:
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı süt
2 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam muskat cevizi rendesi
Lazanya İçin:
12 adet lazanya yaprağı
100 gram kaşar peyniri
1 bağ ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
1 tutam pul biber
Mantarlı lazanya;
12 yaprak lazanya
1 su bardağı rendelenmiş mozarella ve parmesan karışımı(yoksa kaşar peyniri)
Beşamel sos için:
1 litre süt
100 gram un
100 gram tereyağı
1 arpacık soğan
3 adet karanfil
1 adet defne yaprağı
1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi
1 çay kaşığı tuz
Mantar harç için:
500 gram kültür mantarı
500 gram istiridye mantarı
2 adet orta boy soğan
1/2 demet maydanoz
1 yemek kaşığı trüf yağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı öğütülmüş top karabiber
1 çay kaşığı tuz
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