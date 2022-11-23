Lavanta Nerede Yetişir ve Ne Zaman Çiçek Açar? Lavanta Hangi İklimde Yetişir?

Lavanta Ne Zaman Çiçek Açar?

Tür ve çeşitlere, iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Temmuz ayında tam çiçeklenme dönemine ulaştığı bilinmektedir. Aynı zamanda bu bitkiye doğru bir bakımın uygulanması oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde yetiştirildiğinde yaz aylarında çiçek açmaya başlamaktadır. Ancak bitkinin bakımı yanlış bir şekilde gerçekleştirilir ise ve hava şartları değişim gösterir ise çiçek açma döneminde değişim yaşanabilmektedir.

Lavanta Hangi Aylarda Çiçek Açar?

Lavanta hangi aylarda çiçek açar sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Oldukça güzel bir kokuya sahip olan bu bitki, kozmetik sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirildiği bilinmektedir. Evlerinde bu bitkiyi yetiştirmek isteyen kişiler ise saksı içerisinde yetiştirebilmektedir. Böylelikle lavanta hoş bir koku yayabilmekte ve bundan faydalanılabilmektedir. Bununla birlikte bitkinin bakımının da oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Güneş ışığını seven bir yapısı bulunmaktadır. Bundan dolayı da mutlaka güneş ışığında tutulması, karanlıkta bekletilmemesi gerekmektedir. Eğer doğru bir şekilde bakımı gerçekleştirilir ise yaz ayında çiçek açmaya başlamaktadır.

Lavanta Kaç Günde Bir Sulanır?

Sıkça merak edilen sorulardan bir tanesi ise lavanta kaç günde bir sulanır sorusudur. Bu sorunun cevabı yaz aylarında sıcak ve yağış olmayan bölgelerde 3-4 defa sulanması gerekir biçiminde verilebilmektedir. Genelde bu bitkinin sulamasında damlama sulama yöntemine başvurulmaktadır. Lavantanın haftada bir defa özellikle de hasattan önceki dönemde bir ay boyunca düzenli olarak sulanması gerekmektedir.

Lavantanın Çiçek Açması İçin Ne Yapılır?

Bitkinin çiçek açması için düzenli olarak bakımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Senede bir defa gübrelemesi mutlaka yapılmalıdır. Aynı zamanda ekilecek olan arazinin havalandırılması gerekmektedir. Tohumların ise bir ay kadar dolapta bekletilmesi önerilmektedir. Özellikle de güneşli olan yerlere ekilmesi gerekmektedir. Tohumun çimlenmesi için de yaklaşık 3 hafta beklenmelidir. Daha sonra bitki kendi kendine büyümeye başlamakta ve çiçeklenmektedir. Böylelikle pek çok alanda kullanıma hazır hale gelmektedir.

Kuruyan Lavanta Nasıl Canlandırılır?

Güneş ışığını çok seven bir yapısı olan lavantanın gün içerisinde mutlaka 4-5 saat güneş ışığında tutulması gerekmektedir. Kış aylarında ise soğuk olan ve rüzgar almayan bir noktada bekletilmesi daha uygun olmaktadır. Toprağı ise nemli bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı da susuzluğa dayanıklı bir bitki olduğu bilinmektedir. Sabah ya da akşam saatlerinde sulanabilmektedir. Bunlar oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardır. Genel anlamda kuruyan lavanta nasıl canlandırılır sorusu bu şekilde cevaplandırılmaktadır.

Lavanta Nerede Yetişir?

Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz’de sıkça yetiştirildiği gözlemlenmektedir. Bundan dolayı da bu bölgelerde lavanta kokusu oldukça sık kullanılmaktadır. Lavanta hangi iklimde yetişir sorusuna ise kurak iklim, yumuşak kışlar ve güneşli yazların olduğu bölgelerde yetiştirilebilir şeklinde cevap verilebilmektedir. Genel anlamda Akdeniz iklimi ön plana çıkmaktadır.