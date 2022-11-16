Defne Yaprağı Ne Zaman Toplanır?

Her ağacın yaprakları ve meyveleri farklı sürelerde toplanır. Bunlardan biri de defne ağacıdır. Yaprakları pek çok amaçla kullanılan defne ağacı sağlık için de çok faydalıdır. Defne yaprağının faydaları saymakla bitmez. Bu faydalar arasında; dişlerdeki çürümeyi önleme, mikropları öldürme, hazmı kolaylaştırma, bağırsaklardaki kurtları öldürme ve kas gevşetme öne çıkmaktadır. Hem kuru hem de taze şekilde kullanılan defne yaprağı ne zaman toplanır? Sorusunun yanıtı çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Genellikle temmuz ve ekim ayları arasında toplanan defne yaprakları kullanım amacına göre toplanmaktadır. Çünkü bazı yapraklardan defne yağı elde edilmektedir.

Defne Yaprağı Hangi Ayda Toplanır?

Defne yaprağı hangi ayda toplanır? Diye merak edenlere kullanım amacına bağlı olarak temmuz ayında başlanıp Ekim ayına göre toplanma süresinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Defne Yaprağı Nasıl Yakılır?

Defne yaprağı kullanım amaçlarından biri de yakmaktır. Peki defne yaprağı nasıl yakılır? Genellikle yanmayacak bir kabın içine konan defne yaprakları uç kısmında başlanarak yakılır. Defne yaprakları yanarken çıkan dumanın solunması sağlıklı değildir. Odanın bir köşesine konup yapraklardan çıkan kokusunun her yere dağılması sağlanır. Böylece odanın havası temizlenecek ve değişecektir.

Defne Yaprağı Yakmak Neye İyi Gelir?

Defne yaprağı yakmak neye iyi gelir? Diye merak edenler için sıraladık;

Depresyona iyi gelir.

Vücudunun direncinin artmasını sağlar.

Kaygı bozukluğu sorununu iyileştirir.

Migren yüzünden oluşan ağrıları azaltır.

Uyku problemlerinin çözümlenmesini sağlar.

Ciltte ölü hücrelerin temizlenerek cildin nefes almasına destek verir.

Cilt tahrişlerini iyileştirir.

Saçlardaki kepek sorusunu defne yaprağı sayesinde geçer.

İltihap bulunan sivilcelerin iyileşmesini sağlar.

Siyah noktalara iyi gelir.

Defne Yaprağı Nasıl Kurutulur?

Defne yaprağı nasıl kurutulur? Diye merak edenler için sıraladık;

Düz bir zemine ilk olarak defne yaprakları dizilir.

Zemine havlu peçete koyulması faydalı olacaktır.

Defne yaprakların havlu peçete üzerine yayılması daha doğrudur.

Yaprakların üst üste gelmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Defne yaprağının kurutulma aşamasında havalandırılması çok önemlidir.

Defne yaprakları kuruma aşamasında direkt olarak güneşte kalmamalıdır.

İlk hafta dolduktan sonra yaprakların tersine çevrilmesi gerekir.

Ardında 1 hafta daha yaprakların kuruması beklenir.

Kuruyan yaprakların ayrılması gerekir.

Yaprakları sapları ayrılır ve saplar atılır.

Kuruyan yaprakların havayla temas etmeyen bir yerde saklanması tazeliklerini uzun süre korumalarına yardımcı olur.

Defne Yaprağı Nasıl Toplanır?

Defne yaprağı toplamak dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu yüzden defne yaprağı nasıl toplanır? Diye pek çok kişi merak eder. Öncelikle defne yapraklarının tam olgunlaşmış ve toplanacak düzeyde olması gerekir. Yaprakların toplarken zarar görmemesi için kesilmesi daha doğrudur. Eğer dikkat edilmezse toplama aşamasında defne ağacının yaprakları ve dalları zarar görebilir. Bu durum da defne ağacının sonraki yılda verimini azaltabilir.