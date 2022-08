'The Only Way Is Essex' ve 'Celebrity Big Brother' programlarıyla ünlenen İngiliz TV yıldızı Lauren Goodger, sevgilisi Charlie Drury ile ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşıyordu. Ancak bebeğini geçtiğimiz ay dünyaya getiren Goodger, acı bir haberle sarsılmıştı.