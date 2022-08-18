"KIZIMI KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU"

Acil olarak hastaneye götürülen Lauren Goodger, 8 Temmuz'da iki saat içinde doğum yapmıştı. Goodger, özel bir odaya alındığını ve odaya bir sürü doktorun geldiğini anlatmıştı: "Bebeğin kalp atışlarının yavaş olduğunu söyleyen doktorlar kızımı yaşatmaya çalıştı. Ona kalp masajı yapıp adrenalin verdiler Charlie yıkılıp paramparça olmuştu. 'Lütfen kızımı kurtarın!' diye bağırıyordu. Ben şok geçiriyordum. Ebe Tamzin ise bebeğimin iyi olacağını söylüyordu."

Bu korkunç anların ardından uzun süre yerinden kıpırdayamadığını belirten Goodger, tüm bu yaşadıklarını durmadan kafasının içinde tekrarladığını da sözlerine eklemişti.