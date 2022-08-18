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Lauren Goodger'ın evlat acısı: Kızımın külleri artık evinde! - Magazin haberleri

Lauren Goodger'ın evlat acısı: Kızımın külleri artık evinde!

İngiliz model ve TV yıldızı Lauren Goodger'ın bebeği, geçtiğimiz ay dünyaya geldikten birkaç dakika sonra hayata veda etmişti. Evlat acısıyla sarsılan Goodger, vefat eden kızının küllerini eve getirdiklerini açıkladı

18.08.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'The Only Way Is Essex' ve 'Celebrity Big Brother' programlarıyla ünlenen İngiliz TV yıldızı Lauren Goodger, sevgilisi Charlie Drury ile ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşıyordu. Ancak bebeğini geçtiğimiz ay dünyaya getiren Goodger, acı bir haberle sarsılmıştı.

  • 35 yaşındaki yıldızın bebeği, dünyaya geldikten birkaç dakika sonra hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Goodger, yeni bir paylaşımda bulundu. 

    Daha önce doğacak bebeğine 'Lorena' adını vereceğini açıklayan Lauren Goodger, kızının küllerini eve getirdiğini söyledi.

  • "O EVDE BİZİMLE BİRLİKTE"

    Lauren Goodger, paylaşımına "Bugün Lorena'nın küllerini aldık. O şimdi evde bizimle birlikte." notunu düştü. Yıldızın yayınladığı fotoğrafta, büyük kızı Larose da yer aldı.

  • "NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYAMIYORUM"

    Evlat acısıyla sarsılan ünlü yıldız, aylarca karnında taşıdığı bebeğini kaybetmenin bir anne için nasıl bir duygu olduğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade etmişti.

    Goodger, bu korkunç olayı hayatı boyunca unutmayacağını belirtmiş ve Lorena'nın her zaman kendisiyle birlikte olacağını sözlerine eklemişti.

  • "OKSİJENLE İLGİLİ BİR SORUN OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ"

    Goodger, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Lorena'yı dünyaya getirdiği sırada yaşananları ve bebeğinin nasıl hayata veda ettiğini anlatmıştı. Lauren Goodger, kızının doğduktan birkaç dakika sonra doktorların bütün çabalarına rağmen hayata tutanamadığını söylemişti. Ünlü yıldızın anlattığına göre; doktorlar Lorena'nın oksijenle ilgili bir sorunu olduğunu belirtti.

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