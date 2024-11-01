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        Haberler Magazin Latin Amerika'dan, Serenay Sarıkaya'ya ödül - Magazin haberleri

        Latin Amerika'dan, Serenay Sarıkaya'ya ödül

        Serenay Sarıkaya, Latin Amerika'nın prestijli ödül törenlerinden olan Produ Ödülleri'nde, 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:05
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        Latin Amerika'dan Serenay'a ödül
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        Geçtiğimiz sezon SHOW TV'de yayınlanan 'Aile' dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya'ya bir ödül daha geldi.

        Sarıkaya, 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçmişti

        Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisindeki 'Devin' karakteriyle, Latin Amerika'nın prestijli ödüllerinden olan Produ Ödülleri'nde 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

        Serenay Sarıkaya, ödül törenine 'teşekkür' videosuyla katıldı.

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