Latin Amerika'dan, Serenay Sarıkaya'ya ödül
Serenay Sarıkaya, Latin Amerika'nın prestijli ödül törenlerinden olan Produ Ödülleri'nde, 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı
Geçtiğimiz sezon SHOW TV'de yayınlanan 'Aile' dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya'ya bir ödül daha geldi.
Sarıkaya, 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçmişti
Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisindeki 'Devin' karakteriyle, Latin Amerika'nın prestijli ödüllerinden olan Produ Ödülleri'nde 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.
Serenay Sarıkaya, ödül törenine 'teşekkür' videosuyla katıldı.