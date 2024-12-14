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        Haberler Ekonomi Otomobil Lastik sektöründe güç birliği - Otomobil Haberleri

        Lastik sektöründe güç birliği

        Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER), sektörde kalite standartlarını yükseltmek, yenilikçi çözümler geliştirmek ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla kuruluşunu resmen tamamladı. Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) çatısı altında faaliyet gösterecek olan TOLDER, sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:21
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        Lastik sektöründe güç birliği
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        Türkiye lastik sektörünün gelişimini desteklemek ve sektördeki işletmelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER), lastik satış ve servis kanallarında ki tüm işletmeleri, lastik üreticiler ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak sektörde etkili bir temsil gücü oluşturmayı amaçlıyor.

        TOLDER, sektörel dönüşümü hızlandırarak Türkiye’yi uluslararası lastik piyasasında daha güçlü bir konuma taşımayı vizyon edindiği belirtildi.

        Dernek, lastik servislerinden üreticilere kadar tüm sektör oyuncularını tek çatı altında toplarken, Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor.

        TOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman, derneğin kuruluş amacı ile ilgili olarak, "Yalnızca sektörel iş birliklerini güçlendirmekle kalmayacağız, aynı zamanda üyelerimizin haklarını koruyacak, yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratacağız. Hedefimiz, Türkiye lastik sektörünü dünya standartlarında bir oyuncu haline getirmek. Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımak, sektördeki kalite standartlarını artırarak hem yerel hem de uluslararası pazarlarda lider bir pozisyona gelmek önceliğimiz. Türkiye lastik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

        TOLDER'de Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman’a, Başkan Yardımcısı Kadir Kabakçı, Genel Sekreter Ahmet Erkan ve Sayman Eren Kaya eşlik ediyor.

        Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Mollamehmetoğlu, Yunus Samet Haliç ve Hakan Yörür'ün de sektörün değişim dinamiklerini hayata geçirmek için sahada olacakları kaydedildi.

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