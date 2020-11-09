İngiliz aktris Lashana Lynch, Daniel Craig'in James Bond'a son kez hayat vereceği 'No Time to Die' filminde Bond emekli olduktan sonra Ajan 007 rolünü canlandırdığını doğruladı.
Lynch, 007'ye siyah bir kadının hayat vereceğinin ortaya çıkmasının ardından gelen ırkçı yorumlarla ilgili sessizliğini de bozdu.
32 yaşındaki Lashana Lynch, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Rolde başka bir siyahi kadın olsaydı da aynı konuşmalar olurdu ve aynı şekilde tacize uğrardı. Sadece kendime bu konuşmanın gerçekleştiğini ve evrimsel bir şeyin parçası olduğumu kendime hatırlatmalıyım.
Senaryoda, siyahi izleyicilerin başlarını sallayıp, yaşananlara bakıp, aynı zamanda gerçek hayatlarının temsil edildiğini görmekten memnuniyet duyacakları en az bir an aradım.
Lashana Lynch, Harpar’s Bazaar’a verdiği röportajda, tepki gösterenlerden gelen bu toksik yorumlarla nasıl başa çıktığını da anlattı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya uygulamalarını bir haftalığına sildiğini, meditasyon yaptığını, bu süreçte aile üyeleri dışında kimseyle görüşmediğini ve bu tepkilerin şahsıyla alakalı olmadığını bilgisinde teselli bulduğunu dile getirdi.
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