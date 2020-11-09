32 yaşındaki Lashana Lynch, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Rolde başka bir siyahi kadın olsaydı da aynı konuşmalar olurdu ve aynı şekilde tacize uğrardı. Sadece kendime bu konuşmanın gerçekleştiğini ve evrimsel bir şeyin parçası olduğumu kendime hatırlatmalıyım.

Senaryoda, siyahi izleyicilerin başlarını sallayıp, yaşananlara bakıp, aynı zamanda gerçek hayatlarının temsil edildiğini görmekten memnuniyet duyacakları en az bir an aradım.