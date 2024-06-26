Lara Surol, Bodrum'da ortaya çıktı
Bir süredir ABD'de yaşayan Lara Surol, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi
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Yaşamını ABD'de sürdüren emekli manken Lara Surol, tatil yapmak için Türkiye'ye geldi.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; beyaz bir bikini giyen Lara Surol, kızı ve yeğeniyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lara Surol'un o anları objektiflere böyle yansıdı.
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Daha sonra leopar desenli bir bikini giyen 39 yaşındaki Lara Surol, fiziğiyle dikkat çekti.
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