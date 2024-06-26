Lara Surol, Bodrum'da ortaya çıktı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; beyaz bir bikini giyen Lara Surol, kızı ve yeğeniyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.

Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lara Surol'un o anları objektiflere böyle yansıdı.