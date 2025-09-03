Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lara: Bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ güçlü - Magazin haberleri

        Lara: Bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ güçlü

        Geçtiğimiz günlerde doktorların beyninde kitle tespit ettiğini duyuran şarkıcı Lara, son halini paylaştı: 'Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 09:06 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bedenim zayıf ama kalbim güçlü"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde kontrol için gittiği doktor muayenesi sonucu beyninde kitle belirlendiğini açıklamıştı.

        "Beynimde kitle belirlendi"
        "Beynimde kitle belirlendi"

        Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman takipçileriyle dertleşen Lara, yeni bir paylaşımda bulundu ve son halini gözler önüne serdi.

        "HAYATA SIKI SIKI TUTUNUYORUM"

        Pijamalarıyla ayna karşısında çektiği fotoğrafını yayımlayan Lara, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür ederek, 'Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, Allah'ımın izniyle en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsınız sevenlerim. Sizleri çok seviyorum' ifadelerini kullandı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lara

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Habertürk Anasayfa