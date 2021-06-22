"BİRÇOK KİŞİ İÇİN IŞIKSIN"

Ünlü şarkıcının bir takipçisi, "Sanatınla dünyaya ilham verdiğin için teşekkürler. İyi ki doğdun" yorumunu yaptı. Bir başkası da "Mutlu yıllar. Sen bu dünyadaki birçok kişi için bir ışıksın" diyerek Lana Del Rey'e iyi dileklerini sundu.