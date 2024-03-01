Lahmacun tarifi: evde, tavada, fırında lahmacun nasıl yapılır?

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Lahmacun Tarifi Fırında

Lahmacun tarifi fırında olması için kuru malzemeler:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Islatma suyu:

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı:

300 gram kıyma (dana veya kuzu)

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı veya sıvı ya

Yapılışı:

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İlk olarak hamur için unu bir karıştırma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın ve instant maya, toz şeker ve tuzu ekleyin. Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra hamurunuzu üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Bu arada iç harcı hazırlamak için, kıymayı derin bir kaseye alın. İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Rendelenmiş domatesleri, biber salçasını, domates salçasını ve baharatları da ilave edin. Son olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Tuzu ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın. İç harcınızı buzdolabında bir süre dinlendirin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, un serpilmiş tezgah üzerinde oklava yardımıyla ince bir şekilde açın. Açtığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız iç harcı eşit bir şekilde yayın. Fırını önceden 200 dereceye ısıtın ve lahmacunları önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Lahmacunlar altları kızarana ve iç harç pişene kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın. Lahmacunları limon dilimleri ve maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Tavada Lahmacun Tarifi

Tavada lahmacun tarifi için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket instant maya

İç harcı için:

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300 gram kıyma (dana veya kuzu)

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı veya sıvı yağ

Yapılışı:

Hamur için unu bir karıştırma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın ve instant mayayı, tuzu, ılık suyu ve sıvı yağı ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun. Hamuru üzerini örtüp, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. İç harcı hazırlamak için kıymayı derin bir kaseye alın. İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Rendelenmiş domatesleri, biber salçasını, domates salçasını ve baharatları da ilave edin. Son olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Tuzu ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın. İç harcınızı buzdolabında bir süre dinlendirin.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp, un serpilmiş tezgah üzerinde merdane yardımıyla ince bir şekilde açın. Bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyin ve açtığınız hamurları tavaya alın. Hamurların üzerine hazırladığınız iç harcı eşit bir şekilde yayın. Tavayı kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirmeye başlayın. Lahmacunlar altları kızarana ve iç harç pişene kadar pişirin. Ardından bir spatula yardımıyla dikkatlice çevirerek diğer tarafını da pişirin. Pişen lahmacunları servis tabağına alın. Sıcak olarak servis yapın, dilimlenmiş domates ve yeşilliklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Fındık Lahmacun Tarifi

Fındık lahmacun tarifi, geleneksel lahmacun tarifinden farklı bir lezzet alternatifi sunar. İç harcında kullanılan fındık, lahmacuna farklı bir aroma ve dokunuş katarak tatlı bir lezzet deneyimi sunar. İncecik açılmış hamurun üzerine bol bol fındık serpilerek hazırlanan bu lahmacunlar, hem görsel olarak çekici hem de lezzet olarak doyurucudur. İç harcında bulunan kıyma, soğan, domates, biber salçası ve baharatlarla dengelenen tatlı fındık, lahmacunun karakteristik lezzetini bir adım öteye taşır. Pişirme yöntemiyle kızaran ve çıtır çıtır bir tabaka oluşturan fındık lahmacunlar, sıcak servis edildiğinde herkesin favorisi olabilir. Özellikle değişik tatlar arayanlar veya tatlı ve tuzlu lezzetleri bir arada denemek isteyenler için ideal bir tercihtir.

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