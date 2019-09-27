Lahana Turşusu Tarifi, Nasıl Yapılır?

Lahana turşusu kışın sevilerek tüketilen bir turşu çeşididir hem hafif olması hem de sağlıklı olması açısından fazla tüketilir. Yapımı da kolay bir uygulamadır. Denemelisiniz!

Lahana Turşu Tarifi Malzemeleri:

1 büyük lahana

1 litre üzüm sirkesi

Bir baş sarımsak

Su ve tuz

Lahana Turşu Tarifi Hazırlanması: