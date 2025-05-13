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        Haberler Yaşam Lagina Hekate Kutsal Alanı gün yüzüne çıkarılıyor

        Lagina Hekate Kutsal Alanı gün yüzüne çıkarılıyor

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen kazı çalışmalarında kentin giriş kapısı ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:28
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        Osman Hamdi Bey başlatmıştı! Gün yüzüne çıkıyor
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        Osman Hamdi Bey tarafından 134 yıl önce başlanan ve başkanlığını bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini de taşıyan Lagina'daki çalışmaları, Prof. Dr. Bilal Söğüt devam ettiriyor.

        Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentin giriş kapısı ve dükkanlarında kazı çalışması yapılıyor.

        Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Söğüt, Lagina'da 12 ay kazı, restorasyon ve çizim çalışması yaptıklarını söyledi.

        Lagina'nın yaklaşık 8,5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin iki dini merkezinden biri olduğunu belirten Söğüt, antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını kaydetti.

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        Söğüt, Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alanın bulunmadığını, Lagina Kutsal Alanı'nda antik dönemde törenler yapıldığını, Doğu Akdeniz'den İspanya'ya kadar 22 ülkeden insanların bu törenlere katıldığını ve bu nedenle önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

        Bu özelliği dolayısıyla kente gelen ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığına dikkati çeken Söğüt, şöyle konuştu:

        "Bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentin giriş kapısı ve kapının yanında bulunan diğer yapıları açığa çıkararak kazı çalışması yapıyoruz. İnsanlar kutsal alana girmeden önce burada hangi dükkanları görüyorlar, burada ne tür yapılar var, yazıtlardan bildiğimiz yapıların hangisi bu tarafta onu öğrenmek istiyoruz. Yürüttüğümüz kazı çalışmalarından çok iyi sonuçlar alıyoruz. Şimdi stoa (Antik Yunan mimarisinde bir sokak) dükkanlarını bulmaya başladık. Onun arkasındaki diğer yapılar da çıkıyor. Bunların hem duvarları hem mimari elemanları gün yüzüne çıkmaya başladı. Çatılardan düşen kiremitleri de orijinal yerlerinde tespit ettik."

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        "VERİLERİN HEPSİNİ AÇIĞA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

        Antik dönemdeki kutsal alanlar ve buna benzer düzenlemelerin çoğunu genel anlamda bildiklerini aktaran Söğüt, kutsal alan girişindeki düzenlemelerin ve yapıların nasıl olduğunu ise henüz bilmediklerine işaret etti.

        Burada yaptıkları çalışmalarla buna dair verilerin hepsini açığa çıkarmayı planladıklarını anlatan Söğüt, "Helenistik ve Roma döneminden kesin emin olduğumuz alanlarda çalışıyoruz. Burada 2 bin 400 yıl öncesinden günümüze ait kalıntılar var. Onlardan eminiz. Buradaki süreçlerin tamamını açığa çıkardıktan sonra hangi yapıyı hangi seviyede koruyacağımıza karar vereceğiz" diye konuştu.

        Söğüt, çıkan blokları 3D programla anında birleştirdiklerini, mimari elemanların tamamı açığa çıktıktan sonra nasıl sergileneceklerine karar vereceklerini vurguladı.

        Kentte bulunan giriş kapısının antik dönemde Hekate adına düzenlenmiş ve kutsal alana yakışır bir şekilde farklı bir mimari gösterdiğini ifade eden Söğüt, bu nedenle alandaki kazıların ve çıkan eserlerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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        #Muğla
        #Yatağan
        #Lagina Hekate Kutsal Alanı
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