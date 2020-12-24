Lafügüzaf Tanımı:

Lafügüzaf kelimesinin anlamı; boş sözler, yüksek sesle ve karışık ve boş konuşma, sadece retorik, anlam ifade etmeyen bir mesaj olarak tanımlanır.

Lafügüzaf Nedir TDK:

Lafügüzaf kelimesinin TDK anlamı da boş söz demektir. Boş söz, gereksiz lakırdı, amaçsız konuşmak olarak da ifade edilir.

Lafügüzaf Örnek Anlatımı:

Lafügüzaf, hiçbir anlam ifade etmeyen sözler için kullanılan bir kelimedir. Boş ve anlamsız söylenen sözleri duyduğumuzda bu sözlerin lafügüzaf olduğunu belirtiriz. Laf kelimesi Farsçadan Türkçeye geçen ve söz anlamına gelen bir kelimedir. Beyhude ve faydası olmayan, boş anlamına güzaf kelimesi ile birleşince lafügüzaf oluyor. Genel olarak boş laf, boş söz kelimelerinin yerine kullanılan bir kelimedir.

Lafügüzaf Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Söylediğin sözler bana anlamsız geliyor, bence bu sözler lafügüzaf.

Lafügüzaf ettiğin sözlerle benim başımı ağrıttın.