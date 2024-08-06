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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Laf attı" iddiası ortalığı karıştırdı | Son dakika haberleri

        "Laf attı" iddiası ortalığı karıştırdı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde markette bir şahsın, genç kıza laf attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sokağa dökülen mahalleli, şahsın kaçtığı apartmanı taşladı. Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin sevk edildiği bölgede, kalabalık tarafından linç edilmek istenilen şahıs, polis ekiplerince kurtarılarak karakola götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:58
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        "Laf attı" iddiası ortalığı karıştırdı
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        İHA'nın haberine göre olay; Kaynarca Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs markette genç bir kıza laf attı.

        Çevrede bulunanlar vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi. Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı.

        ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın dağılmasını istedi. Binadan çıkarılan şahıs, polis aracına götürülmek istenildiği esnada öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenildi. Şahsı, polis ekipleri linç edilmekten kurtardı.

        Destek için bölgeye jandarma ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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