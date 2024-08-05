Mourinho'dan transfer ve Şampiyonlar Ligi açıklaması!

"DEVLER LİGİ'Nİ İSTERİM"

"Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence kulüp için oyuncular için Türkiye için Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı isterim. Bana "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz?" derseniz, "İmkansız diye bir şey yoktur." derim ancak mucizelere de inanmam. Bana "Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?" diye sorarsanız, "Evet" derim. Ama Avrupa Ligi'nde oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim."